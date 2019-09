Riina Solman | Rahvaloendus ei saa olla säästuprojekt 

Arutelud 2021. aasta rahvaloenduse teemal algasid juba enne 2011. aasta rahvaloenduse kaante vahele saamist. Eesti kui e-riigi kuvandiga sobis hästi mõte, et riik inimestelt enam midagi ei küsi, sest läbi registrite saadakse ülevaade kes, kus ja kuidas Eestis elab. Seetõttu alustatigi innukalt registrite tehnilise poole täiustamist. Aja jooksul hakkas aina enam ilmnema, et ideel on põhimõttelisi puudusi, sest inimeste käitumist pole demokraatlikus riigis sugugi mitte niisama lihtne täiustada kui andmebaase.

Registrites on valeandmeid

Eestis ollakse sageli registreeritud elama ühte kohta, aga tegelikult elatakse hoopis mujal. Samuti ollakse abielus, aga tegelikult elatakse lahus või ollakse hoopis kooselus, mida registrid ei kajasta. Tihti ei teatata välismaale siirdumisest ega ka sealt tagasi pöördumisest. Registripõhine elukoht on vale umbes viiendikul elanikkonnast. Noorte seas läheneb see koguni kolmandikule. Elukoha andmete täpsus on aga ülioluline, sest registripõhise loenduse puhul kanduvad selle vead edasi ka teistesse tunnustesse. Näiteks tõuseb nii üksikvanemate arv kaks korda, kuna paljud pereisad on registreeritud elama oma perest eraldi.

Seetõttu hakati välja mõtlema keerulisi matemaatilisi mudeleid, et hinnata, kus ja kellega inimene kõige tõenäolisemalt elab. Kogu järgnev töö ongi seetõttu keskendunud registris puuduvate või registrites valesti kajastatud andmete parandamiseks välja mõeldud mudelite lihvimisele. Küsitlusuuringute raames on ka statistikute loodud mudelite täpsust hinnatud. Selgus, et nende inimeste puhul, kes jätavad endast riigi erinevatesse registritesse palju „jälgi", oli hinnang suhteliselt täpne, kuid üksjagu oli neidki, kelle puhul mudelid oletasid valesti või kelle kooselu või tegeliku elukoha osas puuduvad „jäljed“ sootuks. Näiteks on osutunud, et tegeliku kooselu suudab mudel tuvastada üksnes 84-87 protsendil inimestest, seejuures alla 30-aastaste puhul on edukuse määr alla 70 protsendi. Mudeli alusel kokku pandud paaridest vaid 66 protsendil suudeti tuvastada õige elukoht.

Tunnuseid nagu rahvus, emakeel ja haridus mudelid ei arvuta, sest need saab üle võtta eelnevast rahvaloendusest või rahvastikuregistrist. Samas on olemas elanikkonnagrupid, kelle puhul see pole võimalik. Näiteks eestimaalased, kes 2011. aasta loenduse ajal elasid välismaal, samuti pärast viimast rahvaloendust Eestisse saabunud sisserändajad. Arvestades sel kümnendil Eestis toimunud pööret väljarände ülekaalult sisserände ülekaalule on see tõsine puudus. Haridusregistris ei kajastu ka meie inimeste välismaal ülikoolis käimine, mis on levinud trend.

Ärme küsitlust veel ära jäta

Omaette probleem on loendusel nende tunnuste kajastamine, mida registrites pole märgitud või mis võivad elu jooksul muutuda. Sellisteks tunnusteks on näiteks keeleoskus, sh eesti keele, murde- ja võõrkeelte oskus, tervisest tulenevate tegevuspiirangute olemasolu, usuküsimused. Samuti rahvus, mis märgitakse laste puhul registrisse kohe sünni järel, kuid võib sõltuvalt kasvatusest ja elukeskkonnast elu jooksul muutuda.