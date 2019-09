KUUS AASTAT VENEMAAL: vilepuhuja Edward Snowden avaldas memuaarid 

USAs on Edward Snowden kuulutatud tagaotsitavaks. Teda süüdistatakse spionaažis ja riigireetmises, mille eest võidakse kohtus määrata isegi surmanuhtlus. Snowden ise on öelnud, et ta ei ole vannet CIAle ja USA valitsusele andnud, kuid andis vande järgida USA konstitutsiooni. Ja sealt tulebki tema meelest põhiline konflikt, sest ebaseadusliku nuhkimisega rikkus just USA valitsus põhiseadust. Värskes intervjuus telekanalile CBS kordas Edward Snowden taas, et ta on valmis naasma kodumaale, kui tema üle mõistetakse kohut õiglaselt ja avalikult.