Toomas Alatalu | Iisraelis võitis vene keel 

Pealkiri on mõistagi laenatud Venemaa presidendilt Putinilt, kes juhtumisi samuti teisipäeval Moskvas toimunud juutide üleilmse fondi Keren Hayesod kongressil kuulutas, et tänu Iisraelis elavale 2 miljonile Vene punaimpeeriumi aladelt pärit asukale (elanikkond on kokku 9 miljonit) peetakse Kremlis Iisraeli venekeelseks riigiks. Kongress aplodeeris sellele ja tunnustas kenasti Putini teistki tõdemust sellest, et kahjuks üksnes Euroopa juudiorganisatsioonid, sealhulgas Balti riikide omad, julgevad toetada Venemaad teise maailmasõja ümberkirjutamise vastases võitluses kuni selleni välja, et protestivad tänavail koonduslaagrite „riietust“ kandes (mida on juhtunud Lätis).

Peatõde on selles, et äsjaste valimistulemuste põhjal otsustab uue valitsuskoalitsiooni koosseisu Avigdor Liebermani juhitud venekeelsete partei Yisrael Beiteinu (Meie kodu on Iisrael), mis 9 kohaga 120-liikmelises knessetis taastas oma varasema vägevuse ja tagab valitsuse loomise erukindral Benjamin Gantzi juhitud Sinivalge (= Iisraeli lipu värvid) koalitsiooni juhtimisel. Vaid 5 kohta võitnud Lieberman osutus kaalukeeleks juba 9. aprilli valimiste järel, kui peaminister (1996-9 ja aastast 2009) Benjamin Netanyahu parempoolne Likud edestas napilt Sinivalget (selguse mõttes võiks öelda – endist Tööparteid), kuid ei saanud parlamendis enamust ehk 61 kohta kätte ilma Liebermanita.

Üksi kõigi vastu

Too endine liitlane aga keeldus Netanyahut toetamast kahel põhjusel – religiooni esiplaanile seadvatel juutidel on jätkuvalt liiga palju eriõigusi teiste kodanikega võrreldes ja Netanyahu ise on faktiliselt väljaspool seadusi, sest käib tohutu rahadega sahkerdamine, kuid peaminister ja tema pere tulevad kõikidest jamadest puhtalt välja. Need hoiakud osutusid määravaks viis kuud tagasi ja on seda praegugi. Sestap on selge, et ehkki Sinivalge ja Likud võitsid jälle ning suurenenud valimisaktiivsuse juures enam-vähem võrdselt hääli, langeb kaalukauss esimese kasuks, sest Lieberman on tugevam kui kevadel. Kui aga peaks sündima suur koalitsioon, on raske uskuda, et sinna mahuks ka Netanyahu (koos jätkuvate kohtuprotsessidega). Ehk siis – üks periood Iisraeli poliitikas on lõppemas.

Seda võib pidada jultunud jõupoliitika perioodiks. Netanyahu korraldas isegi oma valimiskampaania viimase ürituse Jordani jõe orus – alal, mis ÜRO otsuse kohaselt kuulub palestiinlastele, ent mille Netanyahu oli 10. septembril ehk nädal enne valimisi lubanud liita Iisraeliga. Järjekordne näiliselt kõva minek üksi kõigi vastu, kuid Iisraeli puhul pole kunagi kindel, kas see ka päriselt nii on. Netanyahu on teadu ajanud eriti riskantset mängu Valge Maja ja Kremli vahel ning kevadel oli seis säärane, et Netanyahu sai kokku nii Trumpiga (25. märts) kui ka Putiniga (4. aprill) enne valimisi. Esimest ta muidugi tänas eeskätt USA saatkonna Jeruusalemma ülekolimise eest. Juunis 2019 said aga Iisraelis kokku USA presidendi julgeolekunõunik Bolton, Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Patrushev ja Netanyahu oma nõunikuga. Pretsedenditu kohtumine ja oli, mida arutada. Kasvõi Venemaa sõjalennuki allatulistamist Iisraeli lennuväe kaasabil Süürias.

Oodatakse liidrivahetust Iisraelis

Peatselt aga järgnes oluline nihe USA-Iraani poliitikas – Netanyahu aga peab Iisraeli esimeseks ohuks just Iraani – ja 10. septembril kaotas Bolton isegi ameti. 12. septembril ehk siis pärast Jordani oru kuulutamist omaks oli Netanyahu Putini palge ees Sotšis, kus peetud kõnelusi ümbritseb saladuskate. Teiste hulgas olid kohal kaitseminister Šoigu ja välisminister Lavrov, kes andis ajakirjanikele ülevaate räägitust ja lahkus siis küsimusi ootamata.

14. septembril tuli ootamatu droonirünnak Saudi Araabia naftatehastele, mis andis Valgele Majale võimaluse näidata, et ka nemad on Netanyahu poolel enne valimisi. Teatas ju Trump esimese hooga valmidusest sõlmida kaitsepakt Iisraeliga ja riigisekretär Pompeo kuulutas kohe, et rünnakute taga on Iraan. Tunnid hiljem rääkisid kõik juba tagasihoidlikumalt, ent Valge Maja toetus ja just Netanyahule jäi ju selgelt kõlama. Samasuguse suhtumise endasse oli Netanyahu suutnud avalikkusele esitada ka Sotšis. Teisipäeval jõudis Putin Moskvas – enne valimiste lõppu Iisraelis – kiita Netanyahule lisaks tema vanaisagi, ent eks seda sorti avaldusi saa ka mitmeti võtta.