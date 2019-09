Sass Henno soovitab lapsevanematele: vägivallavaba kasvatusega saavutab palju rohkem kui karistuste ja dressuuriga 

Ainult ausus lapsega suhtlemises suudab taasluua kaotatud usaldust. Esimesi võtteid usaldusliku suhte loomiseks on olla suhtluspartneriga aus ja haavatav. Nii lihtne on valetada kasvõi endale ja samas on nii keeruline tunnistada oma vigu, teadmatust ja ebakindlust. Kui aga seda suudad, tekitab see peaaegu alati usaldust ja poolehoidu.

Ka lapsevanema ja lapse suhtes on eluterve tunnistada, kui sa täpselt ei tea, kuidas mõnd probleemi lahendada. Kuidas probleem pole see, et su alaealine laps tabati peolt alkoholijoobes või poevarguselt, vaid see, et sa ei saa ise ka aru, miks su laps seda teeb. Vahel võib karistuse asemel olla abi sellest, kui palud hoopis lapse abi, et ta aitaks sind mõista. Vahel võib olla abi ka sellest, kui palute seda abi koos psühholoogilt, keda mõni tuttav oskab soovitada. Aus suhtlus on keerulisem, kui me oleme arvata osanud. Et seda mõista, kulus mul aastaid. Nüüd, olles ise nelja-aastase poja isa, olen võtnud selle kasvatuslikult oma põhiliseks liiniks.

Ärme karistage eksimuste eest

Politsei huviorbiidis olevate lastega rääkides selgub, et nad kõik on harjunud oma eksimuste eest karistada saama. Eksimine aga on õppimise üks kõrvalnähte ja mida rutem me hakkame uskuma, et eksida on normaalne, seda elutervem ja kiirem on meie lapse areng. Lapsevanema, politseiniku, õpetaja või kasvataja rollis on vaja osata eristada eksimust pahatahtlikkusest.

Eksimuste eest karistamine õpetab varjamist ja valetamist. „Jälle sa määrid riided ära, sa ei tohi enam nendega õue minna“ on süütu keeld, millest saab alguse usaldamatu suhe, mis tutvustab aastate pärast neid kõigile tuttavaid dialooge „kas sa oled jälle joonud?“ ja „miks sa öösel kodus ei olnud?“ ja lõpuks ka näiteks „miks politsei sind otsimas käis?“. Eksimus on areng, aga pahatahtlikkuse taga on peidus juba valu edasi kandmine – meelega tehtud kuritegu on sageli kommunikatsiooniprobleemile lisaks ka identiteediprobleem. Kurjategija on võtnud sageli omaks minapildi, et ta on ükskõikne, halb, väärtusetu. Isegi kui ta seda nartsissistlike, sotsiopaatsete või sõltuvuskäitumuslike mustritega varjata üritab, räägib tema käitumine seda, mida talle kunagi lapsepõlves sisendati: „Sa ei hooli“, „Sa oled halb laps“, „Sa ei ole armastust väärt“ ja „Ma ei kallista sind, kui sa jonnid.“ Selle kõik võib kokku võtta ühe lihtsa tõena: see hääl, mida lapsepõlves vanematelt kõige rohkem kuuleme, saab meie sisehääleks, mis saadab meid terve ülejäänud elu. Mõelge korraks enda lapsepõlvele, kuidas teid kasvatati. Ja mõelge, kuidas kasvatate oma lapsi.

Jah, see kõlab esmapilgul veidralt, aga ma rääkisin ka kuulama tulnud politseinikele ja politseijaoskonna noortele „klientidele“, et usun karistustevabasse kasvatusse ja praktiseerin seda läbi lihtsa mudeli ka lapsevanemana. Kõige esimene osa on selles, et tuleb eristada eksimust pahatahtlikkusest. Eksimus on normist kõrvalekalduv käitumine, kuid pahatahtlik käitumine rikub juba kellegi teise õigusi ja huve. Esimene vargus võib olla kambavaimust toime pandud eksimus, teine või kolmas võib olla juba ükskõiksus, neljas võib olla juba elustiil või isegi küüniliselt öeldes elukutse.

Kui lapsevanem karjatab „Ma ju ütlesin sulle, et mustade kätega vastu seina ei toeta!“, siis võib seesama lause hakata lõhkuma lapse turvatunnet, eneseusaldust ja ka seda, et hiljem on samal lapsel sõltuvusprobleemid, millega ta oma ebakindlust vaigistab. Jah, kui paljud on küsinud, miks me joome? Lõbus? Jah. Harjumus? Jah. Kuid kas pole selle taustal mitte see, et alkohol meie eludes aitab meil lõõgastuda ja pingeid vabastada? See tähendab, et kuskil meie sees on pinged, mida me ei oska muul moel vabastada. Pinged, mis ütlevad, et me pole piisavalt head, edukad, korralikud, toredad? Mis ütlevad, et me pole „armastust väärt“.