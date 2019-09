Opositsioon boikoteeris riigikogu infotunnis peaministrit 

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar kinnitas ERRi uudisportaalile, et sotsid leppisid Reformierakonna fraktsiooniga kokku, et peaministrile küsimusi ei esita, kuna nende silmis Ratas seda valitsust ei juhi ja seega on targem esitada küsimusi neile, kes tegelikult otsuseid teevad. Lisaks on Ratas hakanud Saare sõnul kasutama sellist patroniseerivat stiili, mis ei ole opositsiooni hinnangul täiskasvanute omavahelises suhtlemises kohane.