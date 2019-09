KAEVAS HAUAST ÜLES: leinav kassiomanik lasi surnud lemmiku kloonida 

22aastase ärimehe Huang Yu kaheaastane kass Garlic suri jaanuaris, teatab New York Times. Sinna polnud midagi parata ning mees mattis ta kodu lähedal asuvasse parki. Koju jõudes tuli murtud mehele meelde, et oli kunagi lugenud artiklit koerade kloonimisest. „Minu südames on Garlic asendamatu,“ sõnas Huang, kes kaevas lühikarvalise kassi taas üles ning pistis kloonimiseks valmistudes külmikusse. Mehe sõnul ei jätnud Garlic midagi tulevastele põlvedele, mistõttu nägi ta kloonimises ainuõiget valikut.

Huang Yu võttis ühendust Beijingis asuva Sinogene kliinikuga, mis tegeleb kommertseesmärgil loomade kloonimisega. 250 000 jüaani (ligi 32 000 eurot) ja seitse kuud hiljem teatati Hiina meedias esimesest kloonitud kassist. Geneetiliste edusammude põhjal võib oletada, et lemmikloomade kloonimine võib Hiinas saada elujõuliseks äriks. Mujal maailmas pole see piisavalt populaarsust kogunud, ent lemmikutele äärmiselt suurt tähelepanu osutavas Hiinas võib see äriidee läbi lüüa. Seal pole ka loomade kloonimine piiratud.

Garlicu kloonimine maksis umbes 32 000 eurot. Foto: AFP/Scanpix

Sinodegene juhataja Mi Jidongi sõnul hakati loomi kloonima 2015. aastal. Ettevõte on sellisel viisil „loonud" üle 40 koera, mille igaühe maksumus ulatub 380 000 jüaani (48 600 euro) kanti. Garlic oli aga nii ettevõtte kui ka Hiina esimene kloonitud kass. Turu-uuringud näitavad, et Hiinas on kassid lemmikloomadena populaarsust kasvatamas – see motiveeris Mi sõnul firmat aastapikkuse katsetamise järel kassi kloonima.