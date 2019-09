Tallinna linnavalitsust tabas küberrünnak

Õnneks sai linnavalitsuse infoturbetöötaja aru, et justkui IT-osakonna poolt saadetud kirjadega on miskit lahti. Nimelt sisestasid töötajad pahaaimamatult õngitsuslehele enda kontode kasutajanimed ja salasõnad, mille abil saadeti ametnike meilikonto kontaktidele järgmised õngitsuskirjad ja kuigi riigi infosüsteemi ameti (RIA) küberintsidentide osakond sai kiiresti jaole, ei saa välistada, et kirju saatnud isikud said ligi kontode kogu sisule.