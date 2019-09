Mihhail Kõlvart: Tallinnas peab senisest rohkem alkoholi müüki piirama 

Kõlvarti sõnul pole olemasolevad regulatsioonid piisavad, et ohjeldada peaaegu ööpäevaringselt alkoholiga kauplevate baaride tegevust. „See ei puuduta suuremat osa baare, küll aga neid baare, mille ärimudel soosib lõputut alkoholitarbimist,“ ütles linnapea. „Me näeme, et alkoholi müügiaja ja korrarikkumiste vahel on selge seos ja ööbaaride läheduses elavad inimesed kannatavad.“

Linnapea sõnul on võimalik alkoholi kättesaadavust vähendada nii ajas kui ruumis. Olemasoleva seadusandluse raames võimalik lühendada nii alkoholimüügi aega meelelahutuskohtades, aga ka nõuda, et alkoholipoed paikneks laste- ja haridusasutustest kaugemal.

„Minu hinnangul peaks Tallinn keelama alkoholikaupluste tegevuse lasteasutustest lähemal kui 150 meetrit,“ selgitas Kõlvart.

Linnapea lisas, et lapsed ei pea kooli läheduses puutuma kokku alkoholi ostvate inimestega. „Ka on meil ettepanek, et alates juunist lubada meelelahutusasutustes müüa alkoholi tööpäevadele eelnevatel öödel kella 2ni ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella 3ni,“ ütles Kõlvart.

Linnapea kutsus üles kõiki avalikust korrast ja rahva tervisest hoolivaid osapooli esitama oma ettepanekuid, millised piirangud oleks optimaalsed.

Kõlvart osutas, et Tallinn vajab abi ka seadusandjalt, sest olemasolev seaduseruum ei võimalda piirata hommikust müüki. „Praegune on seadustes lünk ja nii võib alustada alkoholimüügiga niipea, kui öörahu juba lõpeb ehk kell 6–7 hommikul,“ mainis Kõlvart. „Mul on raske pidada hommikul kella seitsmest alkoholimüüki vajalikuks ja normaalseks ettevõtluseks.“

Linnapea hinnangul on võimalik neid piiranguid rakendada nõnda, et turism ei kannata. Alkoholimüügile meelelahutusasutustes on sarnased kellaajalised piirangud kehtestatud nii Soomes, Rootsis, Norras, Ühendkuningriigis kui ka paljudes turistide seas populaarsetes linnades nagu Rooma või Dubrovnik.