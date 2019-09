VISA MEES: jala ning randme murdnud matkaja roomas pääsemiseks kaks päeva 

54aastane Neil Parker veetis pühapäeval oma vaba aega Brisbane'i lähedal matkates – ta oli planeerinud kolmetunnise retke Nebo mäel. Parkeriga juhtus aga teekonnal õnnetus – mees libises ebakindlatel kividel ning kukkus kuuemeetrisest järsakust alla. Austraallane murdis randme ning vasaku jala. Vigastatuna maas lebades sai ta aru, et ainus viis pääseda on selleks ise midagi ette võtta.

„Ma pidin oma jalga kandma – jalad on väga rasked, kui nad pole millegi külge kinnitunud – ja ma üritasin seda üles tõsta, et üle kivide roomata,“ ütles haiglavoodis lebav Parker. Toll-tolli haaval liikus mees roomates lagendiku poole, ent talle põhjustasid raskusi ja valu vigastused mõlemal pool keha. Parker tõdes, et perele mõtlemine andis talle jõudu edasi minna: „Ma soovisin olla koos oma lastega.“