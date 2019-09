KÜLMAVANGIDE KANNATUSED: sulejopega voodisse, soojapuhuri plahvatus ja hallituse kasvulava 

„Mul oli plaanis öelda, et täiesti suva, sest külma me ei karda ja kodus käime ainult magamas,“ räägib Tallinna-tüüpi kahekordses puumajas elav Oliver. „Aga eile öösel oli aken lahti, korter hommikuks külm ja boilerist tuli millegipärast ainult jääkülma vett. Ja siis ei olnud enam tore.“ Oliver vandus duši all nii valjusti, et elukaaslanegi ärkas üles: „Ütleme nii, et ta polnud olukorra üle eriti õnnelik!“

Mustamäe paneelmajas elav Martin aga kurdab: „Elan otsakorteris ja loomulikult pole välisseinad soojustatud. Ühistu juhatus koosneb meil maja keskel elavatest inimestest, kellega ma üheski mõttes ühist keelt ei leia. Eelmistel aastatel oli õudne. Tubadesse tekkis kopitusehais ja seda niisket külma parandasin odava puhuriga, mis ühel hetkel kärssama läks ja lõpuks plahvatades suri.“

Ent elus juhtub ka imesid. „Sel aastal on vedanud, radikad on juba leiged! Ei teagi kohe, miks sel aastal nii hästi läks!“ rõõmustab Martin.

Hallituse kasvulava

Tallinlanna Evelin kolis suvel uude kodusse, milleks on põrandaküttega korter uusarenduses. Talle tundub harjumatuna, et enne kütteperioodi algust ei saa seal soojaks isegi vannitoapõrandat. „Praegu külmemate ilmadega tunduvad põrandad juba pisut jahedad, aga kütmist pole veel paraku alustatud. Nii et paljajalu või sokkides on juba liialt jahe kõndida,“ nuriseb ta.

Evelin sai piisava kütmise tähtsuse selgeks, elades varem vanas paneelmajas. Seal selgus, et kütmisega koonerdamine pole mitte kokkuhoid, vaid hoopis hallituse kasvulava. „Kui korteriühistu küttekulude vähendamiseks hoidis ühel talvel radiaatoreid liiga külmadena, siis oli õhk tubades rõske ja niiske,“ räägib naine, kelle kehva ventilatsiooniga toas tekkisid niiskuse tõttu aknalähedasse laenurka tumedad hallituselaigud. „Lihtsalt kohutav!“ ei igatse ta endist elukohta tagasi.