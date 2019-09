Allilmategelane Meelis Lao noorte õpetamisest: libedale teele on lihtne sattuda 

„Paljud noored on läinud valele teele, sest keegi lihtsalt ei räägi neile, mis on elus väärtuslik, mida tähendab autunne, sõprus, ausus, kohusetunne riigi ja vanemate ees, vastutus,“ sõnas Lao ja märkis, et koolisüsteemist väljunud noor ei tea, mida tähendab olla tänapäeval muutuvas maailmas inimene. „Libedale teele sattuda on lihtne, istuvad noored kusagil nurga taga, teevad pläru ja hakkavad teineteisele tõestama, kes on kõvem mees.“