RUMAL TEMP: mees ähvardas massitulistamisega, sest ei soovinud vanematega laadale minna 

Pomona politseijaoskonna teatel saatis 22aastane Erik Villasenor neile reede pärastlõunal e-kirja, milles väitis, et keegi on valmis vägivallaakti korraldama. Politseiülem Mike Olivieri tsiteeris Villasenori kirja: „Tere, mulle öeldi, et keegi planeerib pühapäeval laadaplatsil massitulistamist. Ma tahtsin lihtsalt teid hoiatada.“

Villasenor kinnitas, et tegu oli pilauudisega, kui ametivõimud ta üles leidsid. Mees pidi pühapäeval koos vanematega laata külastama, mistõttu jõudsid politseinikud järeldusele, et ta soovis valeinfo jagamisega üritusest pääseda. „Kuigi ta on 22, tundis Erik, et sellise kirja saatmine on õige tegu. Me usume, et mehe soov oli tekitada kaost ning paanikat, mis meedias kajastuks ning oleks piisavaks põhjuseks, et tema vanemad laadale ei läheks,“ teatas politseiülem Olivieri.