Maailm PINGED KASVAVAD: telekanali NBC andmetel kaalub USA küberrünnakut Iraani vastu Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 09:50 Jaga: M

USA välisminister Mike Pompeo lendas Saudi Araabiase, et arutada seal Iraani karistamist. Foto: Reuters/Scanpix

USA on järjest tohkem veendunud, et Saudi Araabia naftataristut ründas eelmisel laupäeval Iraan. Kui algul räägiti vaid droonirünnakust, siis nüüdseks on selgunud, et kasutati ka Iraanist tulistatud tiibrakette. USA president Donald Trump otsest sõjalist konflikti Iraaniga ei soovi, seetõttu kaalutakse telekanali NBC andmetel hoopis küberrünnakut.