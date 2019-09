TransferWise kasvab: möödunud aastaga teeniti miljoneid eurosid kasumit 

Kasvu võimendasid piirideta konto ülemaailmne kasutuselevõtt ja teenused äriklientidele (TransferWise for Business).

TransferWise alustas rahvusvaheliste rahaülekannetega, kuid praeguseks on tooteportfell märkimisväärselt laienenud. Iga kuu liitub 10 000 uut äriklienti, kes koos suurettevõtete ja pankade endiga on nüüd ühendatud TransferWise'i rakendusliidesega. Hiljuti toodi USAs, Austraalias ja Uus-Meremaal turule piirideta kontoga kaasnev deebetkaart, peatselt jõuab see ka Singapuri ja Jaapanisse.

„TransferWise on kaheksa aastat jõudsalt kasvanud ning meie kohustus on seda vastutustundlikult ja kestlikult hallata. Finantstehnoloogia on kümnekordselt tõestanud, et suudab pakkuda klientidele madala hinnaga kõrgema taseme kogemust, kuid meie usume, et edu võti peitub ka tugeva ja usaldusväärse ettevõtte üles ehitamises. Meie finantstulemused tõestavad, et TransferWise'i tiim on selle valemi välja nuputanud,” kommenteeris Kristo Käärmann, TranfserWise'i tegevjuht ja kaasasutaja.

„Meie suunanäitajaks on raha, mida igal aastal oma madalate tasude ja läbipaistva mudeliga aitame inimestel säästa. Täna on selleks iga-aastaselt 1,1 miljardit eurot, kuid ees ootavad veel sajad miljardid. Seetõttu on rahvusvaheline laienemine meie prioriteet – me soovime pakkuda parimat viisi kuidas raha ümber maailma liigutada kõigile, kes seda vajavad,” lisas ta.