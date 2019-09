MEHE KOHTUVÕITLUS LAPSE EEST: lastekaitsjad tegid kohe selgeks, et isa roll on teisejärguline 

Võimalik, et see on üks Eesti kulukamaid ja mahukamaid kohtuprotsesse laste küsimuses ja lapse isa kirjeldas kogu protsessi kui kurnavat, alandavat ja diskrimineerivat võitlust, kus lastekaitsjad üritasid teda ja lapse ema omavahel tülli ajada.

Kolm kuud pärast lapse sündi ütles naine, et ta ei vaja meest ja lubas isal lapsega kohtuda vaid mõned korrad kuus ning teatas, et suhtluskorra määramiseks pöördugu ta kohtusse. Isa sõnul lokkab Eestis eelarvamus, et laps on ema omand ja isa oodaku ukse taga, kuid nüüd on tal lapse emast pigem kahju, sest just selle eelarvamuse pärast oli naisel lootust, et tal on õigus kõike lapsesse puutuvat ainuisikuliselt dikteerida.