Politsei otsib Valgamaal kadunud 76-aastast Endlit 

Täna kella 18 ajal sai häirekeskus teate, et Tõrva vallas Helmes lahkus kella 15 ajal kohalikust hooldekodust 76aastane Endel, kes ei ole sinna tagasi jõudnud.

Politseinikud on õhtu jooksul kontrollinud ümbruskonna teid, paraku ei ole otsingud tulemust andnud. On teada, et Endel seda piirkonda hästi ei tunne, kuid võis võtta suuna Ala või Kärstna poole.