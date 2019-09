Eesti uudised Eesti pääseb ÜRO julgeolekunõukogule ligi juba oktoobrist Viljar Voog , täna, 21:15 Jaga: M

VÕIDURÕÕM: Nõnda reageeris president Kersti Kaljulaid Eesti ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks valimisele. Järgmisel nädalal on riigipeal, peaminister Jüri Ratasel ja välisminister Urmas Reinsalul taas New Yorki asja, sest paljud riigid tahavad eestlastega maailmaasju arutada. Välisministeeriumi asekantsler Paul Teesalu on pildil ministri ja presidendi vahel. Foto: JASON SZENES / EPA / SCANPIX

Järgmisel nädalal toimuval ÜRO peaassambleel on Eesti presidendil, pea- ja välisministril ees 40 kohtumist. Eks ikka seetõttu, et uuest aastast on Eesti julgeolekunõukogu mittealaline liige. Tegelikult pääsevad meie diplomaadid julgeolekunõukogu uudistama juba oktoobrist, kui Eestist saab vaatlejaliige.