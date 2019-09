Eesti vabatahtlik Keenias: „Ma tahtsin aidata, aga alati ei saanud.“ 

„Mul oli kogu aeg idee vabatahtlikuks minna. Miks just Keenia ja miks just nüüd – see oli tegelikult puhtjuhuslik,“ ütleb Silvia Teras (26). „Kui ma läksin meditsiini õppima, siis ma teadsin, et see sund mul on. Mondo konkurss sattus silma ja siis ma kandideerisin,“ selgitab anesteesiaõena töötav Silvia. Eestlaste asutatud MTÜ Mondo tegeleb spetsialistidest vabatahtlike lähetamisega arengumaadesse. Silvia jaoks polnud Keenia esimene vabatahtlikuprojekt, varem on ta käinud ka Lõuna-Aafrika vabariigis, USAs ja tegelikult ka Eestis.