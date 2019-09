KOLMIKMÕRV HISPAANIAS: lapsed nägid pealt, kuidas isa nende ema, tädi ja vanaema maha lasi 

Esialgu ei paistnud, et 2018. aastal lahutanud paaril oleks pärast lahkuminekut mingeid silmatorkavaid probleeme, vägivallast teateid polnud, kuid siis selgus, et viimastel päevadel pommitas vihane eksmees naist sõnumitega. Hispaania ajalehe El Mundo teatel süüdistas mees endist abikaasat majast ilma jäämises ning selles, et too ei lasknud tal piisavalt lastega aega veeta. Naise ahistamiseks kasutas ta oma vanema, ammusest suhtest sündinud poja Facebooki kontot.