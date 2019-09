Ats Miller | Laiendatud teed ja hoogustuv autostumine 

Lihtsustatult – inimene ei lähe teele selleks, et teel olla, vaid selleks, et ühest kohast teise jõuda. Jättes kõrvale tühise vähemuse, peab tal nii punkti A kui ka punkti B asja olema; inimene läheb üldse liikuma ainult seetõttu, et tal on siin mingisugune elu. Kesklinna ehitatakse sebijapesi – hirmkalleid hooneid hirmkallile maale – mitte sellepärast, et see oleks lahe, trendikas, moodne või kombeks, vaid sellepärast, et see tasub ära – sest selle maksavad kinni need, kellele see omakorda ära tasub, sest ka kliendid ja seega raha koguneb sinna hunnikusse.

Viigem kergliiklus teisele tasandile

Seega vaidluses Reidi tee üle on kaks aspekti, lühema- ja pikemaajaline. Lühemas vaates on nii palju tööd ära tehtud, et mõistlik on tee valmis ehitada ja mitte mingil juhul kuulata neid, kes lollakast trollimishimust, isiklikest või kellegi teise huvidest üritavad kogu projekti olemuslikult mõttetuks muuta, soovides seda ühest või teisest otsast töökõlbmatuks kohitseda.

Pikemas perspektiivis võiks kunagi helges tulevikus olla Tallinnal linnavalitsus, kes mitte ei pendelda rasvumise ja agoonia vahel valimistest valimisteni, vaid otsustab koos ärksamate linnakodanikega, mis sellest üldse saab. Kui kauaks sadam sinna jääb, laieneb või tõmbub kokku – ehk millises mahus transpordikoridori see tulevikus vajab? Kas Tallinna tuleb kunagi mingi nii toimiv ühistranspordisüsteem, et ilma piinlikkustundeta saab soovitada auto linnapiirile jätta ja just sellega edasi liikuda? Kas jalgrattateed arenevad võrguks ning kus ja kuidas hakkavad liikuma kõikvõimalikud järjest enam levivad kerged elektrisõidukid?

Konkreetselt Reidi tee juurde tagasi tulles – jah, nii nagu on selge, et see on muutmas selle piirkonna liikluse mõneks ajaks päris viisakaks, on sama selge, et mõne aasta pärast on ikka kõik umbes. Aga see on elu – ehitusse on kaasatud eurorahad, mida tuleb korrektselt kasutada, ja ruunamata variant teeb vähemalt natukeseks ajaks elu paremaks.

Samuti vast ei vaidle keegi eriti vastu, et tuleks leida pisut lisaraha ja kergliiklus paaris kriitilises kohas, esmajoones Russalka juures, sillaga üle viia – no ei saa isegi nii väikeses linnas nagu Tallinn enam läbi ühel tasandil, „valgusfooridega parkimisplatsid“ põhimõtteliselt ei mahu enam kuhugi ega lahenda liiklusprobleeme. Midagi tuleb teisele tasandile viia ja miks mitte alustada kergliikluse suhteliselt kergetest konstruktsioonidest, andes nii ühtlasi välja positiivse signaali, et neid eelistatakse.