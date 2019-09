Juhtkiri | Kas perearstide põud on paratamatus? 

Miks on terviseamet suhtunud probleemi nii leigelt, nagu süüdistavad perearstid? Kui perearstisüsteemi toimimise ainsaks kriteeriumiks võtta, et patsient saab arstiabi, ongi asjad justkui korras: mure saab räägitud ja vajalikud proovid võetud ka siis, kui kabinetis võtab abivajajat vastu asendusarst. Ometi on Eestis piirkondi, kus pole mitme aasta jooksul leitud asendusarstigi.

Kui siis töölt lahkunud perearsti patsiendid kaugemalasuvate perearstide nimistute vahel ära jagada, nagu juhtus mullu näiteks Võrumaal, on paberil asjad taas justkui korras. Kuidas jõuab liikumisraskustega memm mõnikümmend kilomeetrit kaugemal asuva tohtri juurde, pole siis enam terviseameti asi. Nagu seegi, kuidas perearst (võib-olla isegi töötav pensionär) järsult kasvanud töökoormusele vastu peab. Mõnikord ei peagi, nagu võib aimata nimistust loobujate keskmisest vanusest, mis on 61.

Naiivne oleks ka loota, et tänapäeval toimiksid samad võtted, mis need allesjäänud perearstid maapiirkondadesse kunagi tõid – noorte arstide viieks aastaks väikelinna tööle suunamine võib neid veelgi suurema hooga hoopis Soome tööturu võimalusi avastama panna. Tegelikult tõdevad perearstid, et paljudele nende noortele kolleegile on isegi ettevõtlusega tegelemine liialt vabadust piirav.