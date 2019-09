Seisukoht | Meil pole rasvumise-, vaid dieediepideemia 

Mida ma siis valesti teen? Esialgu tundub, et ei midagi. Alates 16. eluaastast olen teadnud üht – kapsas on sõber, burger mitte. See ei maitsegi mulle. Narva kohvikust astun iga päev kringlit soetamata mööda. Trenni teen ka, vähemalt kaks korda nädalas shaping'ut (venelaste pilates). Ma ei sõida autoga tööle. Süüa teen ise. Lapsed on kõhnad, mees kah.

Oh kullapaid. Vahel mõtlen, et kahjuks on mul olnud liiga palju tahtejõudu. Ja minusuguseid on palju! Nii paljude jaoks on saanud mingisugusest söömapiirangust tavaolek. Kogu aeg on vaja midagi piirata, lugeda, kärpida. Ja tunda kõrvetavat häbi – eriti siis, kui näljamängu lõppedes keha taastuda tahab.

Uuema aja psühholoogid on öelnud, et siin see konks ongi. Stress nii elementaarsest asjast kui söömine on vajutanud oma valusa jälje nii sügavale alateadvusesse, et keha, mida kogu aeg piiratakse, hakkab varuma.