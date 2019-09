Eesti uudised Riik valmistub kriisideks: paarikümne miljoniga luuakse sisekaitseüksus Marvel Riik , täna, 16:16 Jaga: M

Siseminister Mart Helme. Foto: Teet Malsroos

Siseministeerium plaanib reservväelastest koosnevat sisekaitseüksust, millega hoitaks kriisiolukordades Eestis korda. „See kõik võib tunduda abstraktsioonina, aga niipea, kui inimesed on tavapärastest teenustest lahti kistud, tekib paratamatult kollektiivis võimuvõitlus ressurssi pärast: kes saab soojema koha, rammusema supi. Selleks, et inimesed ei läheks karvupidi kokku, on vaja kedagi, kes tagaks korra ja õiglase jaotuse,“ tutvustas siseminister Mart Helme üksuse vajalikkust.