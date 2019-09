XXL-suuruse asemel L: seda kummalist nõuannet järgides vabanes mees 29 liigsest kilost 

Alustasin dieeti kohe pärast toitumiskava kättesaamist. Sõin tervislikult, aga üllataval kombel oli olemas ka see nii vajalik täiskõhutunne. Ma poleks kunagi arvanud, et ma suudan oma halbu söömisharjumisi nii kergesti muuta. Tervislikult süües maitseb toit sada korda paremini! Kui ma tahtsin menüüsse midagi lisada, võtsin ühendust oma Stockholmi toitumisspetsialistiga. See võimalus on väga kasulik! Vähehaaval muutusid riided laiemaks ja enesetunne aina paremaks. Seitsmendal päeval olin kaalule astudes šokeeritud – olin alla võtnud 8 kilo. Nüüd, kus ma olen kokku vabanenud 29 kilost, ei ole lõpuks ometi enam piinlik peeglisse vaadata. Vastupidi, teen seda rõõmuga, sest enam ei ole mul suurt kõhtu, mis välimust rikub.