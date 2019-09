Põhiseaduskomisjon toetas poliitilise välireklaami keelu tühistamist 

Põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa märkis, et üha rohkem inimesi annab oma hääle eelhääletamise ajal, mil poliitilise agitatsiooni keeldu pole. „Valijatel peaksid olema võrdsed tingimused. Lisaks on valimisreklaam suuresti tänavatelt internetti kolinud ja seda on keeruline piirata,“ ütles Puustusmaa. Ta lisas, et piirangu otstarbekuse on varem küsimuse alla seadnud ka õiguskantsler.