Signe Lahteini surma kohtuprotsess algab novembris 

Esimene kohtuistung on planeeritud 12. novembriks. Veokijuht on hetkeseisuga nõustunud kokkuleppemenetlusega, kuid kuna sellest võib veel loobuda, siis ei soovi prokuratuur süüdistuse sisu täpsustada. Küll on tõenäoline, et süüdistuse paragrahviks liiklusnõuete või sõidukikäituse reeglite rikkumine, mis põhjustab surma. Sellise paragrahvi puhul on karistuseks maksimaalselt viis aastat vanglat.