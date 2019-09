LPG näohooldus turgutab nahka ja silub kortsukesi 

Oma efektiivsuse kõrval on see väga mõnus massaaž, mis stimuleerib nahaaluses koes aeglustunud protsessid uuesti tööle.

Lisaks kogu näo protseduuridele on võimalik keskenduda ainult probleempiirkonnale, näiteks silmaümbrusele või lõuajoonele. Lokaalne näoprotseduur kestab 10-20 minutit.

Samuti on väga populaarne LPG tselluliidiravi , mis aitab vähendada tselluliidi ja rasvkoe hulka ning seeläbi väheneb probleempiirkondade ümbermõõt ja naha pind muutub siledamaks. Lisaks aitab protseduur parandada lõtvunud naha elastsust ning soodustada lümfidrenaaži.

Protseduuri tehakse läbi spetsiaalse kostüümi. Üks hooldus kestab umbes 45 minutit. Aktiivne kuur koosneb enamasti kümnest protseduurist. Ka keha puhul on võimalik töödelda põhjalikumalt vaid probleempiirkondi. Selliseks piirkonnaks võib olla näiteks kõht või reied. LPG tehnoloogia paljude erinevate programmide abil on võimalik kokku seada igale inimesele just tema probleemidest lähtuvalt parim hooldus.