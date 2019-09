ÕL VIDEO | ROHELEPE IDANEB! Luukas Ilves rõõmustab: üllatav, kui paljud Eesti firmad on meiega liitunud! 

Tehnoloogiafirma Guardtime strateegiajuht Luukas Ilves on positiivselt üllatunud, kui paljud Eesti firmad liitusid roheleppega. „Skype ja digiallkiri on mõlemad asjad, millel on suur positiivne keskkonnamõju – reisid jäävad ära, paber jääb kasutamata,“ tõdeb Ilves.