Sotsiaalne meeprojekt toetab tuhandeid Sambia perekondi  

Koos oma partneri John Enrightiga kinnitati puudele mesilastarusid, mille hooldamise pidid enda vastutusele võtma kohalikud maaomanikud, kellele Zuch korjatud mee eest maksis. Nüüd, kümme aastat hiljem, on Mama Buci ettevõte paigaldanud Sambia metsadesse ligi 90 000 mesilastaru. „See on suure kaaluga sotsiaalettevõte, mida me alustasime puidujääkidest tarude ehitamisega,“ väitis Zuch, kelle sõnul annavad nad igale perekonnale kümme mesilastaru ning koguvad neilt kaks korda aastas mett. Igale perele makstakse kilogrammi mee pealt. Aastaga teenivad kohalikud „mesinikud“ keskmiselt 50-200 dollarit, mis polegi kõrvaltööna kuigi väike summa, arvestades, et Aafrikas võib olla täistöö teenistustasu vaid pool dollarit päevas. Zuch loodab, et see aitab muude asjade kõrval toetada ka lastel koolis käimist. Ettevõte on juba rajanud Sambiasse kooli, kus õpib üle 400 õpilase.