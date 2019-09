Brexit kui kirev vatitekk, mida sikutavad enda poole kõiksugu iseteadvad egod 

Daily Telegraph on seesama ajaleht, mille kolumnist Boris Johnson oli enne juulis peaministriks saamist. Kolumnistina oli tal ülesanne kirjutada kopsaka rahasumma eest (275 000 naelsterlingit aastas) üks artikkel nädalas. Lisaks sai ta parlamendiliikme tasu (ligi 80 000 naelsterlingit aastas) ning teda kutsuti tihti üritustele kõnelema (ligi 100 000 naelsterlingit ühe kõne eest). Miks siis selline kuulu järgi rahamaias mees tahtis üldse peaministriks hakata (aastapalk vaid 150 000 naelsterlingit)? Isegi kuninganna olla seda küsinud, kui Johnson käis tema juures audientsil.

Läbimurret ei toimunud

Seda tõendas ka esmaspäevane lõunasöök Luxembourg´i nooblis restoranis Le Bouquet Garni, kus Boris Johnson ja Suurbritannia Brexiti minister Steve Barclay kohtusid Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa liidu pealäbirääkija Michel Barnieriga. Läbimurret ei toimunud. Meedia pani uudiste keskmesse Luksemburgi peaministri Xavier Betteli, kes ahastas pressikonverentsil, kus Johnsonile määratud koht jäi tühjaks, et terve Brexiti probleem on Suurbritannia probleem, eelkõige aga konservatiivide partei probleem. „Ei saa meie tulevikku pantvangiks võtta selle nimel, et parteipoliitika võidaks,“ ütles Bettel.

Johnsoni meelest on aga praegune sisepoliitiline kriis tingitud Briti parlamendi soovist Euroopa Liitu jääda, mida maskeeritakse sooviga vastu seista leppeta lahkumisele. See aga kahjustab Johnsoni šansse läbirääkimistel. Ilma leppeta lahkumine peab jätma tõsiselt võetava variandi mulje, et Brüssel Põhja-Iiri piiri suhtes järele annaks. Sellepärast ongi Johnsoni valitsus välja töötanud leppeta lahkumise plaani, mis avaldati suure käraga ajalehes Sunday Times. See plaan näitab, milliste kahjudega leppeta lahkumisel koheselt kokku puutub. Ja ehkki Johnson on kindel, et riik lahkub Euroopa Liidust 31.oktoobril ja soovitavalt leppega, ei ole tal peale toreda sõnadevoolu mingit konkreetset lahendust Põhja-Iiri probleemile pakkuda.

Ekspeaminister David Cameron avaldab memuaarid

Neljapäeval avaldatakse endise peaministri David Cameroni memuaarid. Neist on juba ettetellimisega saanud ülipopulaarne raamat. Pealkirja all „For the Record“ (“Et märk maha jääks“) kaitseb Cameron oma otsust 2016. aastal referendum korraldada (teda on selle otsuse eest palju kritiseeritud), ent tunnistab, et tulemus valmistas talle ränga pettumuse.