Hiidlasi kutsutakse tuulepargi vastu võitlema 

"Hiidlased ja saare külastajad ei lepi iialgi tuuletööstusega Hiiumaal ja selle rannikumeres ning nad on seda piisavalt selgelt ja massiliselt väljendanud juba kümme aastat tagasi," kirjutas Kõlar avalikus pöördumises Enefit Greenile.

Kõlar kinnitab, et avalikul arutelul Kärdlas 18. septembril ei saa olla Enefit Greeni jaoks positiivseid tagajärgi, kuna vastavalt kehtivale riigikohtu lahendile Hiiu merealade planeering tuuletööstust ei sisalda.

Loode-Eesti rannikumerre Hiiumaa külje alla hakati hiidtuuleparki kavandama aastast 2006 ning kohalikud on tuulepargi rajamise vastu protestinud juba enam kui 10 aastat.

Kavandatav tuulikute arv on 107 kuni 182, olenevalt tuuliku nimivõimsusest. Tuulikute omavaheline kaugus on umbes kilomeeter ning tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust 12 kilomeetri kaugusel asuvad merealad.