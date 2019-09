COOPi autoloosi võitja: olin kinos, kui mulle võidust teatati – palusin, kas saaks pärast filmi tagasi helistada!  

Tiiu kinnitab, et teadis COOPi autoloosist, kuid igapäevaselt sisseoste tehes selle peale ei mõelnud. „COOP on Karksi-Nuias ainuke toidupood, nii et ma peaksin siin igal juhul käima. Aga olin kursis, et mida rohkem ostad, seda suurem on võiduvõimalus,“ seletab Tiiu. Ennast autovõitjana ei kujutanud ta aga kordagi, sest elus pole kuigi palju lotoõnne olnud – võitnud on ta maksimaalselt mõne euro.

Küll aga teab naine rääkida, et tema võit on Karksi-Nuias üsna palju jutuainet tekitanud – inimesed usuvad nüüd, et COOPi autod ei lähe vaid tuttavatele. „Siin lähedalasuvasse Abja-Paluojasse on küll kaks võiduautot juba läinud, aga nüüd, kui tuli Karksi-Nuiasse ka, usutakse, et see ei ole mingi sahkermahker,“ leiab Tiiu.

Autoga armastab väga sõita

Tiiu käib COOPi poes peaaegu iga päev. „Mulle niimoodi sobib, sest mis ma ikka nelja seina vahel istun. Eks on sedamoodi, et täna ostan leiba, homme piima – nimekirja mulle ei meeldi teha, et kõik korraga osta,“ tõdeb Tiiu. Ka COOPi tootevalik ja soodushinnad saavad kiita. „Eks uuematel asjadel läheb siia tulekuga aega, aga nad kindlasti jõuavad,“ lisab ta. Oma uut autot nägi Tiiu juba mõned päevad enne üleandmist. „Tulin poodi ning märkasin, et oi, auto on siin. Aga ma vaatasin ainult kaugelt – ei läinud juurde ka mitte. Auto pole enne minu oma, kui on üle antud,“ räägib Tiiu.

Õnnelikul võitjal oli ka enne auto olemas, seitse aastat vana Toyota. „Aga nüüd on ju täiesti uus auto – see on hoopis teine asi. Toyota sai kunagi ostetud kasutatuna, aga üldiselt on ta hästi vastu pidanud. Olen vaid minimaalseid kulutusi pidanud sellele tegema,“ jutustab Tiiu. Mis vanast autost edasi saab, ta veel öelda ei oska – küllap pojad leiavad sellele lahenduse. Küll aga ütleb Tiiu veendunult, et uus auto jääb siiski talle.

Tiiu kinnitab, et armastab autoroolis olla. „Olen kogu aeg autoga sõitnud ja pole muudmoodi harjunud. Isegi poodi tulen autoga, kuigi elan siin lähistel,“ tunnistab Tiiu ja lisab. „Nüüd olen küll kodune, aga varem sõitsin tööle ka autoga. Samuti liigun üsna palju mööda Eestit, aga ka Lätti või Soome.“

Kuigi Tiiul on juhiload üle 40 aasta, sõidab Karksi-Nuia Konsumi eest võiduautoga ära Tiiu poeg. „Asi on selles, et ma olen automaatkäigukastiga autoga väga vähe sõitnud. Viimane kord poja Mersu roolis olles ütlesin küll, et teeme autodega vahetust, niivõrd mugav on. Ja saingi nüüd automaadi – olen selle üle väga õnnelik!“ pajatab Tiiu. Samas nendib ta, et nädala lõpuks (auto anti üle esmaspäeval) peab ta automaadiga sõitmise selgeks saama – nimelt suundub ta Tallinnasse poegadele külla.