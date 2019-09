12TONNINE LUURAJA: Eesti kohal lendas kurikuulus USA sõjaväedroon 

RQ-4B Global Hawk droon, mille seerianumbriks on 11-0248, tuli Baltikumi kohale Sitsiilias paiknevast Sigonella õhujõubaasist. Drooni marsruut käis üle Kreeka, Bulgaaria, Rumeenia ja Ukraina territooriumi, enne kui see jõudis oma lennu sihtmärkide ehk Balti riikideni. Luurelennuk alustas missiooni Leedus Kaliningradi oblasti lähistel, kuid lendas siis põhja suunas ja veetis umbes tunni Eesti õhuruumis, jälgides Petserimaal ja Leningradi oblastis piiri ääres toimuvat.

Interfaxi väitel on NATO lennukite luurekäigud alliansi ida- ehk Venemaa läänepiiril peaaegu igapäevane nähtus.

Global Hawk droonidest on tänavu varemgi meedias juttu olnud, sest juunikuus lasti taoline õhumasin alla Iraani piiri lähistel. USA vandus toona, et iraanlased lasid drooni alla rahvusvaheliste vete kohal. Islamiriik aga väitis, et luurelennuk tungis nende territooriumile.