KÕRGE TUNNUSTUS: Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg sai kätte järjekordse auhinna 

Tegemist on AI tähtsaima auhinnaga, mida antakse välja alates 2003. aastast. 16aastane Greta Thunberg pälvis selle eelkõige ülemaalmse liikumise "Reeded tuleviku nimel" algatamise eest. Varem on AI südametunnistuse saadiku auhinna saanud näiteks Vaclav Havel, Nelson Mandela ja Malala Yousafzai.

Thunberg ütles auhinna vastuvõtmisel, et see ei ole tunnustus ainult talle, vaid ka nendele miljonitele noortele, kes on osalenud reedestel meeleavaldustel.