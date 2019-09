KAITSEB KÕIGE EEST: tšetšeenid on tänulikud, et riigipea Kadõrov nõidadega võitleb 

11. septembril avaldati Tšetšeenias telesaade hiljaaegu Nadteretšnõi rajoonist kinnipeetud naisest, keda süüdistatakse nõiakunstis. Ametivõimude andmetel tegutses kohalik Sekinat Ibragimova nõidustega viimased kuus aastat. Eaka naise kodust leiti tabalukke, võtmeid, segaste kritseldustega pabereid, kalmistu mulda ning inimeste fotosid koos nende soovide ja nimedega. Politsei sõnul on need esemed nõidade tavapäraseks töövahendiks. Ametivõimude ning vaimulike mõjutusel tunnistas Ibragimova oma teod kaamera ees üles: „Ma olin valel teel. Ärge küsige mult enamat.“

Paljud tšetšeenid olid nõia avastamise üle õnnelikud ning avaldasid Facebookis Kadõrovile tänu. „Vot see on õige. Hästi tehtud Ramzan,“ ja „Nõiad on paljude perekondade hädade ja õnnetuste põhjuseks,“ on vaid mõned näited tšetšeenide kommentaaridest. Tšetšeenide sõnul kaitseb riigipea Kadõrov neid „kõigi vaenlaste eest, nii avalikult kui ka varjatult“. Muidugi oli ka pahaseid kommenteerijaid, kes pidasid sellist nõiajahti keskaegseks jaburuseks.