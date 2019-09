OTSEVIDEO | Õiguskantsler Ülle Madise annab ülevaate, milliste probleemidega ta mullu rinda pistis 

Õiguskantsler kritiseerib oma aastaülevaates bürokraatlikku keelekasutust, mis pärsib igaühes väärtusliku inimese nägemist. „Kui tegu on „kliendi“ ja „teenusega“, on paratamatult lihtsam ükskõikselt õlgu kehitada: „Klient ei saanud teenust.“ Kui tuleks öelda, nagu asi on − näiteks, et ema ja ta abivajav laps jäeti hätta –, oleks vist raskem inimesi uksest välja menetleda,“ kirjutab Madise.