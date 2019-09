FOTOD | Saadikud pärisid Ülle Madiselt pensioni ja lähedaste hooldamise kohta

Madise sõnul on selle murega nende poole väga sageli pöördutud. „Oleme selgitanud, et lapsed peaksid oma vanemaid ja oma teisi abivajajaid pereliikmeid aitama peamiselt rahaliselt nii palju, et see neid ennast ei kahjusta. Põhiseaduse kohaselt ei tohiks eeldada, et lähedane ei peaks jätma näiteks oma õpinguid lähedase kodus hooldamise pärast. Kohalikud omavalitsused on võtnud sageli seisukoha, et on õige lähedast hooldama jäänud inimeselt nõuda sisse hooldekodu arveid. Pahandust on selles valdkonnas palju,“ tunnistas Madise ja märkis, et veel keerulisemad on olukorrad, kus lapsed maksavad vanema eest, kes on samas oma vanemakohused täitmata jätnud.

Samas ei saa Madise sõnul kõike must-valgelt vaadata ja ta kinnitas, et on ka kodanikke, kes üritavad end varatuks skeemitada. „Üldistus nagu teeks kõik ametnikud halba tööd, ei pea paika. Kiidan näiteks sotsiaalkindlustusametit. Kahtlemata on õige, et inimesed skeemitavad osaliselt,“ sõnas ta.

Kõige dramaatilisema juhtumina tõi Madise välja korra, kus inimene väitis, et ta ei ole võimeline oma pisikesest pensionist kinni maksma oma raske puudega abikaasa hooldekodutasusid. „Lähemal uurimisel selgus, et tal oli vara küll, aga tema nägi seda nii, nagu tema ei peakski otsima lahendusi. Sama on ka tihti lastekaitse ametnikega, kes pannakse sageli häbiposti, aga me ei saa midagi öelda, sest lastega seotud olukordades ei saa delikaatsete andmete kohta midagi avaldada.“

Kuidas säästa lahku läinud vanemate lapsi?

Saadikud tõid samuti probleemina välja ka lapsed, kes oma vanemate lahkumineku pärast kannatavad. Madise oli saadikutega nõus.

„See on tõesti äärmiselt suur probleem. Kui vanemate eluteed lähevad lahku, siis selle lahutuse käigus on tarvis nende kokkuleppeid. Ma saan aru, et sellistes olukordades ei ole kohe päris lepitus võimalik, aga on võimalik selgitada, millised on tagajärjed lapsele, kui ta elab õhkkonnas, kus vanemad kiusavad teineteist. See võiks olla juba lahutuse käigus mõistlikult kokku lepitud, sest laps peaks tulema sellest tervena välja.“