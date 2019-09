Bussireisija kõne politseisse: mul on kotis pomm! 

„Tuvastasime, et tegu on 66-aastase mehega, kes oli bussiga Vändrast teel Pärnusse. Peatasime bussi Rakvere-Sõmera maanteel,“ ütles Pärnu jaoskonna välijuht Rein Jõgeva. „Praeguseks on pommist teatanud mees kinni peetud ja tema kott bussist eemaldatud. Sündmuskohal on pommirühm, mis kontrollib kotti,“ lisas ta.