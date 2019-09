Pensionikogujate Ühendus II pensionisamba reformist: ebaselgust on rohkem kui arusaadavat juttu 

Ühenduse ühe eestvedaja Jüri Käosaare sõnul on hetkel plaanitavate muutustega seoses ebaselgust palju rohkem kui seda, millest on võimalik aru saada. „Avalikkusele pole antud selget infot plaanitavate sammude kohta ja endiselt tundub, et tehtud pole ka mingeid analüüse selle kohta, milline on sellise mastaapse muutuse lühi- ja pikaajaline mõju Eesti ühiskonnale ja majandusele,“ rääkis ta. „Ainus asi, mis on selge, on plaan teha see suur muutus ära võimalikult kiiresti.“

Peaministrilt soovib ühendus teada, kas ja kuidas on kavas välistada reformiga potentsiaalselt kaasneda võivad pensioniea tõus, maksukoormuse kasv ning sisserände kasv Eestisse. Samuti küsivad ühenduse liikmed, milline on peaministri hinnangul muudatuste mõju nii tänastele pensionäridele kui neile, kes lähevad pensionile 10, 20 või 30 aasta pärast. „Küsime ka seda, kas II samba investeeritud pensionisäästud saavad reformi järel võlgade katteks arestitavaks varaks,“ rõhutas Käosaar. “See samm teeniks selgelt teatud sorti ettevõtjate, aga mitte pensionikogujate huve.“

Sotsiaalministrilt uurib ühendus, kas ja millist mõju nähakse sel reformil sündimusele, kuna sellisele mõjule on meedias valitsuse liikmete poolt korduvalt viidatud Samuti soovitakse teada, millisena näeb sotsiaalminister pensioni suhet inimese viimasesse palka 10, 20 ja 30 aasta pärast. „Täna rihime, et pension oleks 40% viimasest palgast. Millisena nähakse seda suhet aga tulevikus, sellest pole tänaseks olnud võimalik aru saada,“ nentis Käosaar. Ühendus uurib lisaks, millel põhinevad hinnangud, et Eesti inimeste finantskirjaoskus on pensionisäästude iseseisvaks tulusaks investeerimiseks piisavad ning millist otsest mõju prognoositakse tänastele fondidele – missugusesse sissetuleku rühma kuuluvad inimesed ministri hinnangul oma raha välja kavatsevad võtta ja kui suures ulatuses.

„Tahame kindlasti teada ka seda, kuidas on kavas kaitsta vara väärtuse kahanemise eest neid, kes soovivad kogumist jätkata, ja kuidas on ministri meelest võimalik lahendada II sambaga liitunute ja mitteliitunute ebavõrdse kohtlemise küsimus. Nimelt saavad II sambast lahkujad kätte ka nende arvelt I sambasse kogumise aja jooksul makstud 4%. II sambaga mitteliitunutel seda võimalust aga ei ole,“ lisas Käosaar.