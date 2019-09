Kurjategijate Euroopa kõrgliigasse tikkunud eestlased lähevad Leedus kohtu alla 

Grabbi ja Ehverti sooritatud mõrv, mis esialgu näis eraldiseisva sündmusena, asetus laiemasse konteksti ja selgus, et see on osa suuremast võimuvõitlusest Euroopa kuritegeliku eliidi hulgas ja Leedu kuritegelike grupeeringute vahel. Pärast põhjalikku uurimist panid Europoli ametnikud pidurit ühe Marbella grupeeringu suurejoonelisele narkokaubandusele ja relvaveole, mille uurimine paljastas, et üle Euroopa laiunud kriminaalse võrgustikuga on seotud neli eestlast.