„Ühest katastroofist teise!“ 40 000 Venezuela põgenikku üritab uut elu alustada Eesti-suuruse rahvaarvuga saareriigis

Üheksakümmend neli protsenti Venezuela elanikest elab vaesuses. Seal lokkava nälja, korruptsiooni ja ravimipuuduse käest põgenenud miljonitest on naaberriiki Trinidadi ja Tobagosse jõudnud üle 40 000 inimese. Saareriik on Venezuela rannikust vaid kümne ja poole kilomeetri kaugusel. Trinidadi ja Tobago rahvaarv jääb umbes samasse suurusjärku, mis Eestigi oma: neid on pisut alla 1,4 miljoni.

„Kui tahtsid süüa, pidid kõigepealt oma voodi tükkideks raiuma, et teha tuld, mille peal oleks võimalik süüa teha,“ kirjeldab Venezuela pereisa Manuel BBC reporterile tingimusi, mille käest ta põgenes. „Mu poeg oli haige ja kliinikus polnud ravimeid. Arst saatis mu poja loomaarsti juurde, et see talle koertele mõeldud rohu välja kirjutaks.“

Naabritel on endilgi vähe

Kuid elu uuel maal pole roosiline. Naaberriigi valitsus ei taha Manueli sõnul põgenikke aidata. Trinidadi ja Tobago peaminister Keith Rowley sõnaski ühes telepöördumises, et nende riik ei saa tõepoolest Venezuela põgenikke vastu võtta ning et Venezuela probleem olgu Venezuela enda lahendada. Samas on riik siiski andnud lubaduse täita rahvusvahelisi seadusi, mis puudutavad varjupaiga otsijaid. Mõnedel andmeil on Trinidad ja Tobago neid seadusi Venezuela asüülitaotlejate puhul ka rikkunud. Riigis sisuliselt puudub igasugune plaan või poliitika, kuidas põgenikke hallata ja mida nendega ette võtta.

„Nad satuvad lihtsalt ühest katastroofist teise!“ pahandab üks kohalik reporterile. „Meil ei ole korralikke maju, meil ei ole korralikku tervisesüsteemi!“ raiub naine. Ehkki riik andis lõpuks venezuelalastele võimaluse end registreerida ning asuda tööd otsima, ei rahustanud see kohalikke kuigivõrd. Nad muretsevad, et naabrid võtavad neilt töökohad ära. Trinidad ja Tobago pole tõepoolest ka ise mingi musterriik: kuritegevuse, eriti organiseeritud kriminaalide tase on kõrge. Probleeme jagub.

„Me ei ole migrantide endi vastu,“ väidab pahane naine. „Valitsus müüb neile venezuealalastele valeunistusi ja -lubadusi.“ Samas küsib ta kohe: „Miks peaks mul olema kaastunnet kellegi vastu, kes tuleb minult röövima?!“