Manalateele läinud Hardi Rajas võib rahus puhata – üks vana sõjamees saab vee majja Arvo Uustalu , täna, 20:40

KANGELASI EI UNUSTATA: Hardi Rajas lubas, et vana sõjamees Boris Takk saab vee majja. Rajas on lahkunud, kuid lubadus on lubadus. Foto: erakogu

Möödunud nädalal läks manalateele Eesti Leegioni Sõprade Klubi juht, ohvitser Hardi Rajas, kes kuni surmani aitas üleval hoida kodumaa eest võidelnud meeste mälestust ning kelle viimaseks üllaks sammuks jäi Saksa armees Eesti eest võidelnud Boris Takkile vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitamise algatamine.