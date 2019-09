Eesti uudised IGA KUUES JÄTAB MAKSMATA: teekasutustasust saamata jääv tulu ulatub miljonitesse Henry Linnard, Margus Järv , täna, 20:10 Jaga: M

MAKSMATA: Õhtuleht vaatles kolmel päeval Tallinna ringteel ja sadamas liiklevaid veokeid ning lõi maanteeameti kodulehel sisse nende registreerimisnumbrid. 92 kontrollitud veokist oli teekasutustasu maksmata 15 veokil. Foto: Erakogu

Õhtulehe vaatlus näitab, et Eestis alles teist aastat kehtiva teekasutustasu jätab maksmata iga kuues veokijuht. Maksu- ja tolliameti analüüs ütleb, et meie avalikel teedel sõitmise eest on alati tasutud 68 protsendil ja kunagi ei maksa 9 protsenti veokitest. Kokku võib riigil nii saamata jääda ligi kaks miljonit eurot aastas.