Juhtkiri | Parandame keeleõpet, tõstmata õpetajate palka? 

Tõdes ju isegi haridusminister Mailis Reps eilsel riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni selleteemalisel istungil, et muukeelsed soovitavad üksteisele: parim võimalus keel suhu saada on end töötukassas arvele võtta. On õnn, et madala tööpuuduse juures on neil keeleõppeks vahendeid olnud, ent töötukassagi korraldatavate koolituste keskmine ooteaeg on kuus kuud. Integratsiooni sihtasutuse eesti keele õppe kohad täituvad aga vähem kui tunniga.

Õppida tahtjaid on hinnanguliselt 60 000, keelt õppima pääsejaid on aastas aga ligi kümme korda vähem. Viimaseidki aga ei pruugi rahuldada puudulikud õppevahendid või õppegruppide erinev tase. Võta siis kinni, kui palju on neid, kellel pole keele õppimise vastu huvi kunagi olnudki, ja neid, kellel see eri takistuste otsa põrgates ajapikku üle on läinud.

Kust saada lisaraha koolituste mahu suurendamiseks, pole paraku ainus murekoht. Isegi kui see leitaks kohe, läheks veel aastaid keeleõpetajate koolitamiseks, et suurenenud nõudlusega toime tulla. Tegu on nõiaringiga: täielikult eestikeelsele kooliharidusele üleminek venib, sest pole piisavalt õpetajaid; ja nõrga keeleoskusega koolilõpetajad vajavad samuti häid keeleõpetajaid. Täiskasvanute keeleõppe korralduse parandamine ei tohiks samas tulla koolihariduse kvaliteedi arvelt.