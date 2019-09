Jüri Saar | Kuidas piirata suverääni? 

Erakonda saab tunnistada kriminaalkorras süüdiolevaks, lähtudes karistusseadustikust. Eestis kehtiv karistusseadustik (KarS) näeb ette kriminaalkorras vastutuse teatavate kuritegude korral lisaks füüsilistele isikutele ka juriidilistele isikutele. Seadus ei vabasta erakondi juriidilise isiku vastutusest sarnaselt „riigile, riikidevahelisele organisatsioonile, kohaliku omavalitsuse üksusele ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule“. Praegu kehtivad rahalised karistusmäärad ulatuvad 4000 eurost kuni 16 miljoni euroni.

Tööriistakastis niisiis üht-teist tõsist on, sest juriidiline isik vastutab seaduses sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime pandud tema organi, selle liikme, juhtivtöötaja või pädeva esindaja poolt juriidilise isiku huvides. Nii et üldises korras vastutavad erakonnad kui mittetulundusühingud oma tegevuse eest juriidiliste isikutena ning mittetulundusühingute juhatuse liikmed vastutavad samas lisaks füüsiliste isikutena.

Eesti ainuke siiani kriminaalkorras karistatud erakond on Eesti Keskerakond, keda on nii karistatud kahel korral. Esimest korda juhtus see 2015. aastal, kui Eesti Keskerakond tunnistati riigikohtu otsusega lõplikult süüdi selles, et erakonna peasekretär võltsis erakonna kassa sissetuleku ordereid, võimaldamaks seadusevastaselt erakonna majandustegevusse kaasata teadmata päritoluga sularaha. Karistuseks määrati 10 000 eurot. Teiseks, Harju maakohus kinnitas äsja (05.09.2019) riigiprokuratuuri ja Eesti Keskerakonna kokkuleppe, mille järgi erakond tunnistas end süüdi varjatud rahastuse vastuvõtmises. Kokkuleppe kohaselt mõistis kohus Keskerakonnale karistuseks 275 000 eurot, millest kohe tuleb tasuda 25 000 eurot. Ülejäänud summa kuulub tasumisele siis, kui erakond rikub kolme aasta jooksul seadust.

Segasem on lugu ettekirjutuste täitmisega, mis on tehtud seoses hämarate rahaasjadega väljaspool kriminaalvastutust. Erakonnaseadus nendib küll näiteks, et erakond tagastab võimaluse korral keelatud annetuse viivitamatult selle teinud isikule. Kui annetust ei ole võimalik tagastada on erakond kohustatud kandma rahalise annetuse viivitamatult riigieelarvesse. Kui aga erakond seda ei tee, siis ei juhtu talle sellest midagi hullu. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegi otsuse, et 220 000 eurot on Eesti Keskerakond saanud varjatud annetustena, mis tuleb riigieelarvesse tagastada, kuid otsus on tänini täitmata. Lisaks keeldub nüüd ka EKRE ERJK ettekirjutust täitmast, tuues põhjuseks selle komisjoni väidetava poliitilise kallutatuse.

Küsimus pole tegelikult ühes või kahes erakonnas, kelle peale ülejäänud parastades näpuga näidata saavad. Küllap on olnud sarnaseid rikkumisi teistelgi erakondadel. Õiguskantsler Ülle Madise leiab põhjusega, et erakonnaseaduses (EKS) kehtestatud sanktsioonid keelatud annetuse vastuvõtmise eest ei ole arusaadavad, rakendatavad ega mõjusad ning neid peaks muutma. See on õige, kuid üsnagi raskelt teostatav, sest põhimõtteliselt ei allu erakonnad neile seadustega pandud kohustustele lihtsalt seetõttu, et neil pole seda vaja teha. Nad on valitsuskoalitsioonis olles suveräänidena puutumatud.

Kokkuvõttes on seoses erakondade kui juriidiliste isikute vastutusega üleval mitmeid lahtiseid küsimusi. Varasem kõige rangem võimalik sanktsioon karistusseadustikus, milleks oli juriidilise isiku sundlõpetamine, kaotati 1. jaanuaril 2015 jõustunud seadusega. Põhjusena toodi, et juriidilised isikud said vabaneda vastutusest koos senise juriidilise keha kadumisega.