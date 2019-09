Boris Johnson võrdles end superkangelase Hulkiga 

Briti peaminister Boris Johnson võrdles end Hämmastava Hulkiga. Foto: Reuters/Scanpix

Johnsonil peaks juba esmaspäeval toimuma kohtumine Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga. Johnson on enesekindel, et suudab ELilt hea Brexiti diili välja nõuda ning ei pea seega seadust üldse rikkumagi. Lisaks pidi ta kohtuma Luxembourgi peaministri Xavier Betteliga, kuid ühisele pressikonverentsile ta ei jõudnud ning Bettel, kes tema tühja poodiumi esitles, vastas ajakirjanike küsimustele üksi.

Xavier Bettel andis pressikonverentsi üksinda. Foto: Reuters/Scanpix

Mida arvab võrdlusest aga ameerika näitleja Mark Ruffalo, kes „Tasujate“ filmisarjas Hulki mängib? Tema sellega päris nõus pole, kommenteerides, et Boris Johnsonil läks meelest, et Hulk võitleb ainult kogu terviku, mitte üksikisiku hüvangu heaks. „Vihane ja tugev võib tähendada ka rumalat ja hävitavat,“ kirjutas Ruffalo Twitteris. „Hulk töötab kõige paremini koostöös tiimiga ning on üksinda täielik häving. Pealegi... tal on alati olemas Dr Banner oma teaduse ja mõistusega.“ (Hulk on paratamatu osa Dr Banneri tegelasest, kes aga n-ö tavaolukorras, mitte Hulkina, on rahulik teadlane.)