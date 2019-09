Riigikokku läheb kaks kodakondsuseelnõu: valitsuse ja sotside oma

Põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa märkis, et valitsuse eelnõu puudutab potentsiaalselt umbes 1500 alaealist.

„Kehtiva seaduse järgi peab vanem taotlema Eesti kodakondsust korraga endale ja lapsele, aga eelnõuga loome vanemale võimaluse taotleda kodakondsust ainult lapsele,“ selgitas esimees. „Oluline on see, et määratlemata kodakondsusega ehk niinimetatud halli passiga vanematest või siis vanavanematest üks oli seisuga 20. august 1991 Eesti elanik,“ lisas Puustusmaa.