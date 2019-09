Sajad tuhanded inimesed põgenevad Süüria valitsusvägede pommitamise eest Türgi piirile 

Süürias ei paista hoolimata terrorirühmituse ISIS suurtele kaotustele siiski rahu tulevat. Idlibi piirkond on veel Süüria mässuliste käes, keda pommitavad diktaator Bashar al-Assadi väed. Kaheksa-aastane sõda ei näita rahunemise märke.

Türgi, Venemaa ja Iraani riigipead loodavad jõuda mingi lahenduseni, et valitsusvägesid ja mässulisi kuidagi lepitada. Venemaa ja Iraan on Süüria konfliktis olnud valitsusvägede poolel, Türgi aga toetanud koos Lääne liitlastega mässulisi. Assad saab tuge Venemaalt, kelle lennujõud aitavad Süüria valitsusel järk-järgult maa üle kontrolli haarata.

Erdogan ähvardab Euroopat

Eriti mures on selle pärast Türgi president Recep Tayyip Erdogan, kelle riigi piirile kogunevad Idlibist põgenenud süürlased. Lisaks on Süüriasse üles pandud Türgi sõjaväepunktid, mille esialgne mõte oli verevalamist takistada, sattunud nüüd pealetungivale Süüria sõjaväele jalgu.

Erdogan ei soovi otsest sõjalist konflikti Damaskusega, ent kinnitas möödunud reedel Reutersile, et kui Assadi režiim Türgi sõduritega „jamab, kui on mingigi rünnak, siis hakkavad asjad väga teisiti välja nägema. Me ei hoia siis tagasi nagu praegu oleme teinud. Teeme, mis vaja.“ Süüria-Vene võimalikud rünnakud türklaste vastu ei mõju hästi ka Moskva-Ankara suhetele.

Hetkel viibib Türgis umbes 3,6 miljonit Süüria põgenikku. Seda on rohkem kui üheski teises riigis maailmas. ÜRO andmeil põgenes Idlibist alates selle aasta aprillist kusagil pool miljonit inimest, enamik neist võtab suuna Türgi piirile. Erdogani sõnul ei suuda Türgi sellist põgenikevoolu vastu võtta, samuti on ta varem ähvardanud, et „avab Euroopale põgeniketulva väravad“, kui rahvusvaheline üldsus Türgit rohkem ei toeta. Ta kordas hoiatust ka oma reedeses intervjuus.