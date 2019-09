ILMAPROGNOOS | JOPED KAPIST VÄLJA! Nädala teises pooles võib sadada esimesi lumeräitsakaid 

Teisipäeval kaugeneb tormi tõstnud madalrõhkkond Venemaa põhjaalade kohale, selle järel on öö hakul loodetuule puhanguid veel 17 m/s, mis tasapisi nõrgeneb. Päev tuleb mõõduka tuulega. Vihmapilvi liigub üsna sagedasti üle Eesti ja vaid mõni üksik paik jääb sajuhoogudest puutumata. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 4..8, rannikul 12 kraadini, päeval on 10..14 kraadi.



Järgnevatel päevadel kandub põhjakaarest külm õhumass Läänemere äärde ja suureneb öökülmaoht!



Kolmapäeval tuleb niiskust juurde. Öösel võib sisemaal sajuhooge harvem olla ja kus taevas selgineb, seal langevad miinimumtemperatuurid õhus 2..7 kraadini, maapinnal võib 0 kraadi lähedale langeda. Päeval on vihmahooge laialdasemalt ja õhusooja vaid 9..13 kraadi. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, üksnes rannikul on võimalikud tugevamad puhangud.



Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil sajuhooge harvem. Loode- ja põhjatuul on mõõdukas õhtuni, siis tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 1..6 kraadi, maapinnal on öökülmaoht, rannikul jääb 10 kraadi ümbrusse, päeval 9..12 kraadi.



Reedel jätkub õhurõhu tõus ja kõrgrõhuharja tugevnemine. Kohati on sajuhooge ja vihma sekka võib ka lumekruupe pudeneda. Öö on tugeva loode- ja põhjatuulega, päeva peale tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 1..6 kraadi, maapinnal on suur öökülmaoht, rannikul jääb 10 kraadi ümbrusse, päeval 8..11 kraadi.



Laupäeva öö on kõrgrõhuharja mõjul suurema sajuta. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel mandri sisealadel 0..+5 kraadi, idapoolsetes maakondades pole välistatud ka langus alla 0 kraadi, maapinnal on aga öökülmaoht kõikjal suur, rannikul on kuni 10 kraadi. Sajupilved jõuavad ennelõunal Lääne-Eestisse, õhtupoolikul ida poole. Tuul pöördub edelasse ja muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on 9..14 kraadi.



Pühapäeval tugevneb kõrgrõhuhari. Öö hakul sajupilved eemalduvad. Päev on selgema taevaga ja sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 5..10, saartel ja läänerannikul kuni 14, päeval 14..19 kraadi.