KÕHE! Spotify hakkab püsivalt klientide asukohal silma peal hoidma 

Spotify pakub oma premium teenust üksikisikutele 6,99 euro eest kuus ja perepaketti (kuni kuus inimest) 10,99 euro eest kuus ning nii mõnedki sõprade rühmad, kes soovivad muusikat odavamalt kuulata, on kamba peale võtnud perepaketi. Mida nad aga suure tõenäosusega ei tea, on see, et Spotify nõuab oma kasutajatingimustes, et need kuus inimest elaksid samal aadressil ja nüüd plaanib firma hakata seda aktiivselt GPSi abil kontrollima ja jõulisemalt tegelema sellega, et mitte- pered enam perepaketti kasutada ei saaks.